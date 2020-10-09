"Вектор" анонсировал регистрацию второй COVID-вакцины через неделю

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" должны зарегистрировать через неделю, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

"Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" - 15 октября 2020 года", - заявил Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф в пятницу.

В настоящее время вакцина прошла две стадии клинических испытаний, добровольцы чувствуют себя хорошо, отметил Максютов.

"Ни у одного из привитых вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцев не были отмечены серьезные неблагоприятные явления. Несколько участников клинических исследований сообщили о непродолжительной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции", - сказал гендиректор центра.

Документы для регистрации вакцины поданы в Минздрав России.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Вакцина ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона" от COVID-19 разработана на основе пептидных антигенов.