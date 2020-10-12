Более 10 тыс. человек привились от COVID в ходе исследований в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Более 10 тыс. человек получили вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, в рамках пострегистрационных исследований, которые проходят в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве в понедельник.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. Она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором должны принять участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. Это векторная вакцина на платформе аденовируса человека, который доставляет ген, копирующий часть коронавируса, в организм.

В настоящее время ждет регистрации, которая ожидается 15 октября, вакцина государственного научного центра "Вектор". Она прошла два этапа клинических испытаний.

Центр имени Чумакова также разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина проходит стадию клинических испытаний, в них задействованы 300 добровольцев.