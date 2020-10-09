Песков не стал комментировать сообщения о возможном перемирии в Карабахе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

"Пока ничего не могу сказать на этот счет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу западные СМИ сообщили со ссылкой на власти Франции, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в ближайшее время.

В пятницу в Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Баку и Еревана по вопросу урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В четверг президент РФ Владимир Путин призвал противоборствующие стороны к перемирию.

Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании межправсовета ЕАЭС, заявил о готовности России содействовать мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана.