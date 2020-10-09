Российский Совбез призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России ситуацию на Южном Кавказе и в Киргизии, сообщил пресс-секретарь главы государстся Дмитрий Песков.

В ожидании встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении Путин проинформировал членов Совбеза о телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Пескова, участники совещания возобновили призыв к двум государствам о прекращении огня.

Обсуждая события в Киргизии, члены совещания отметили "важность скорейшей стабилизации ситуации с тем, чтобы предотвратить ее скатывание к хаосу", заявил пресс-секретарь президента.