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Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время

Париж анонсировал достижение перемирия в Карабахе в ближайшее время
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Елисейский дворец сообщил в пятницу, что перемирие в Нагорном Карабахе может начаться в ближайшее время, передают западные СМИ.

"Президент республики вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная", - приводятся в публикациях слова из сообщения канцелярии французского президента.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную НКР со стороны Азербайджана.

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