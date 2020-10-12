В России за сутки выявлено более 13,5 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зарегистрировано 13 592 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. Накануне был отмечен рекордный рост за всю пандемию - 13 634 случая.

Всего в стране на сегодня уже 1 312 310 эпизодов заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ, в Москве 4395 новых заболевших. Кроме того, в частности, еще 538 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 440 - в Московской области, 274 - в Ростовской области, 271 - в Нижегородской области, 242 - Архангельской области, 218 - в Свердловской области, 208 - в ХМАО, 204 - в Воронежской области, 178 - в Кемеровской области, 174- в Красноярском крае, 169 - в Алтайском и Забайкальском краях.

За сутки в стране от вируса скончались 125 человек, общее число жертв достигло 22 722.

Поправились уже 1 024 235 пациентов, в том числе 3 793 человека за последние 24 часа.