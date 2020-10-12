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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
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Песков назвал факторы, позволяющие избегать жесткого карантина в РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле подчеркивают, что выстроенная система борьбы с коронавирусом и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к локдауну, несмотря на рост числа заболевших.

"Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале (пандемии - ИФ). Мы это четко наблюдаем по цифрам. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - отметил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что жизни и здоровье людей остаются абсолютным приоритетом для государства. По словам Пескова, сейчас больший запас прочности по сравнению с тем, что было весной.

"Сейчас выстроена целая система по борьбе с коронавирусом, это система, которую только выстраивали весной. Сейчас ситуация иная. Система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но, тем не менее, система работает", - сказал Песков.

По его мнению, нужно повысить сознательность людей, чтобы они принимали эффективные меры для защиты от инфицирования.

По информации оперштаба на понедельник, 12 октября, в РФ за сутки зарегистрировано 13 592 новых случая заболевания COVID-19. Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. Накануне был отмечен рекордный рост за всю пандемию - 13 634 случая.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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