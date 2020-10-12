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В ХМАО двух человек будут судить за убийство из кровной мести

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе завершено расследование дела двух жителей Дагестана, которых обвиняют в убийстве в 2008 году из кровной мести бизнесмена в Когалыме. Как сообщают в СК Югры, два их соучастника были в 2009 году приговорены к 18 и шести годам колонии строгого режима.

Два новых фигуранта скрывались много лет по поддельным паспортам, купленным в Дагестане. Одного из них задержали по приметам в октябре 2019 года, второго - в феврале 2020 года.

Как считает следствие, группа лиц решила убить когалымского бизнесмена, считая, что в октябре 2007 года он организовал в Махачкале покушение на родственника одного из них. С декабря 2007 года они купили два автомата Калашникова, боеприпасы и глушители, а также ВАЗ, который не стали регистрировать.

4 марта 2008 года двое мужчин в камуфляже и с закрытыми лицами обстреляли предпринимателя, когда он днем вышел из подъезда, держа за руку своего ребенка. Они также не менее трех раз выстрелили в водителя бизнесмена, который ждал его в Mazda.

Предприниматель погиб, водителя спасли врачи, ребенок не пострадал.

Обвиняемые вместе с одним из соучастников покинули место преступления по заранее спланированному маршруту, по пути выбросив оружие и одежду, а позже избавились от ВАЗа, считают в СК. Еще через несколько дней они покинули округ и выехали в Дагестан.

Одного из подозреваемых задержали в октябре 2019 года в Махачкале по приметам. При задержании он не стал сопротивляться и назвал настоящее имя. Второго задержали в Оренбурге, он также назвал свое имя.

Им вменяют убийство общеопасным способом и покушение на убийство двух лиц, повреждение чужого имущества, незаконный оборот оружия и использование поддельного паспорта.

Оба вины не признают. Их дело уже направлено в суд.

Когалым ХМАО СКР Дагестан Махачкала

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