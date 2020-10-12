Мариинская больница снова сообщила об острой потребности в донорской крови

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Мариинская больница объявила, что срочно нуждается в донорской крови, и ввела дополнительные часы по приему доноров в пятницу.

"Донорский светофор на сайте отделения "горит красным цветом" - это означает, что не хватает каждой группы крови, как положительной, так и отрицательной", - говорится на сайте больницы.

Сдать кровь в отделении переливания теперь можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00.В конце августа в больнице сообщали об острой нужде в донорской крови, поскольку из-за коронавируса поток доноров-добровольцев сократился.

Красный сигнал донорского светофора означает, что запас крови в больнице достиг критического минимума.