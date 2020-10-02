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В Петербурге сменилось руководство четырех медучреждений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге сменилось руководство трех медицинских учреждений федерального подчинения, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Пандемия коронавируса

Ушел в отставку директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, академик РАН Юрий Лобзин. Его сменит главный внештатный специалист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по инфекционным болезням у детей Александр Усков.

Руководителя Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова - Клинической больницы №122 Якова Накатиса сменит Валерий Колабутин.

Лобзин и Накатис станут президентами учреждений, которые они возглавляли.

"Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья. Наша задача - сделать все, чтобы они могли спокойно работать", - цитирует пресс-служба руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

В начале сентября руководителя ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера" Алексея Баиндурашвили сменил Сергей Виссарионов. 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко представит Виссарионва коллективу.

Комитет здравоохранения Петербурга сообщил, что главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов покидает пост по собственному желанию. Он руководил больницей 22 года.

Петербург ФМБА Вероника Скворцова Александр Беглов коронавирус

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