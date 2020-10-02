В Петербурге сменилось руководство четырех медучреждений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге сменилось руководство трех медицинских учреждений федерального подчинения, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

Ушел в отставку директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней, академик РАН Юрий Лобзин. Его сменит главный внештатный специалист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по инфекционным болезням у детей Александр Усков.

Руководителя Северо-Западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова - Клинической больницы №122 Якова Накатиса сменит Валерий Колабутин.

Лобзин и Накатис станут президентами учреждений, которые они возглавляли.

"Команды новых руководителей будут развивать фундаментальные научные и клинические направления, а также работать над обеспечением безопасности тех жителей Санкт-Петербурга, которые трудятся в отраслях с высокими рисками для здоровья. Наша задача - сделать все, чтобы они могли спокойно работать", - цитирует пресс-служба руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

В начале сентября руководителя ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера" Алексея Баиндурашвили сменил Сергей Виссарионов. 2 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко представит Виссарионва коллективу.

Комитет здравоохранения Петербурга сообщил, что главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов покидает пост по собственному желанию. Он руководил больницей 22 года.