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Мариинская больница заявила об остром дефиците донорской крови

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Мариинская больница Санкт-Петербурга остро нуждается в донорской крови, поскольку из-за коронавируса поток добровольцев ослаб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения в среду.

"У нашей больницы есть определенный пул доноров. Обычно люди охотно приходят и поддерживают нас, но три месяца больница была закрыта из-за коронавируса, и сейчас люди отсутствуют: многие по-прежнему боятся даже заходить в медицинские учреждения, студенты на каникулах. А мы очень нуждаемся в поддержке", - отметил собеседник агентства.

"При нашей норме в 30 человек в день сегодня получилось так, что у нас не было ни одного донора, ни одной группы крови. В случае необходимости нам придется обращаться в городскую станцию переливания крови", - добавил он.

Желающим сдать кровь достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС при первом посещении. Отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Петербург Мариинская больница

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