Через полгода пандемии россияне ждут роста расходов на ЖКХ, еду и интернет

Треть опрошенных не верит, что когда-нибудь сможет тратить на путешествия столько, сколько раньше

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Через полгода после начала пандемии большинство россиян ожидают увеличения собственных расходов на услуги ЖКХ, мобильную связь, продукты питания и товары для детей (еда, одежда), а также домашний интернет и безрецептурные препараты, показало социологическое исследование BCG и "Ромир".

По 90% категорий товаров и услуг, о планах по расходам на которые опрашивали людей, сохраняется отрицательный баланс спроса. Около трети респондентов сказали, что считают, вообще никогда больше не будут тратить на рестораны (36%) и путешествия (34%) столько же, сколько и до кризиса.

Апрельский опрос показал похожий топ-5 по ожидаемому росту расходов, только вместо продуктов опрошенные назвали "свежие продукты", а вместо товаров для детей - расходы на мобильную связь.

Социологи представили итоги третьей волны исследования потребительских настроений: "Российские потребители – новая реальность". Они изучали отношение потребителей к меняющейся ситуации и их прогнозы собственного поведения, выяснили их потребительские расходы по более чем сорока категориям товаров и услуг и выяснили, как менялось их поведение за последние шесть месяцев на фоне пандемии.

Для выявления настроений российских потребителей было проведено три волны (апрель, май, сентябрь) обширного социологического исследования на базе платформы Romir Consumer Scan Panel. В рамках сентябрьского исследования были опрошены 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Выборка репрезентирует городское население России.

В целом социологи фиксируют, что в ожидании второй волны пандемии россияне стали более внимательны к собственному здоровью, часть опрошенных стали избегать необязательных поездок, реже посещать общественные места и сокращать социальные контакты, увеличили долю домашнего потребления и около 20% перешли на удаленную работу на постоянной основе.

В то, что социальное дистанцирование снижает риск заражения коронавирусом, верят 43% москвичей, 35% жителей городов-миллионников и 30% опрошенных в небольших городах. Опрос показал, что в Москве доверие к этой мере предосторожности продолжает расти, а в менее крупных городах оно стало снижаться после пика в мае.

Одновременно кризис усилил тенденции, которые начали проявляться и до пандемии, отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов. По его словам, это рост использования электронной коммерции и цифровых технологий, рост спроса на товары, связанные со здоровьем и уходом за собой. Он также отметил, что 59% опрошенных ощущают финансовую незащищенность и в связи с этим растет тенденция стараться покупать дешевле и охотиться за выгодными предложениями. Кроме того, 30-40% потребителей считают, что в будущем будут меньше тратить в моллах и ТЦ.

Котов также напомнил, что после карантина россиян опросили, какими брендами за время изоляции они пользовались чаще всего. По его словам, на первом месте среди любимых брендов оказалась "Пятерочка", на втором - "Сбер" (Сбербанк), на третьем - YouTube, замыкают топ-5 "Магнит" и "ВКонтакте".