В Tele2 заявили о "цифровом скачке" у абонентов старше 60 лет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Оператор Tele2 в условиях пандемии отметил рост количества активных пользователей интернета в возрастной группе 60+, сообщил директор макрорегиона "Волга" Tele2 Равиль Хайбуллин. По его словам, многие из них совершили "цифровой скачок", сразу начав пользоваться соцсетями на телефонах, миновав компьютер.

Он назвал это неожиданным и отметил, что год назад сам бы в такое не поверил.

"Это как раз влияние пандемии, потому что клиенты этой возрастной категории в период пандемии были вынуждены начать пользоваться смартфонами, которые открыли для них доступ к цифровым услугам, соцсетям, сервисам доставки. Раньше они бы точно этим не стали пользоваться так активно", - сказал он.

Потребление у абонентов 60+ составляет пока в среднем около 10 ГБ в месяц в основном за счет соцсетей.

Хайбулин считает, что это изменения поведения и тренд будущего, под который может возникнуть сегмент бизнеса, ориентированный именно на эту возрастную категорию, например, сервисы со специальной подборкой фильмов или передач, цифровые услуги ПФР, расширенные госуслуги на портале.

Другим трендом года он назвал рост числа абонентов в возрасте 14-17 лет, которые получили возможность самостоятельно подключаться к оператору. Подростки стали активно этим пользоваться. Потребление в этой возрастной категории составляет больше 30 ГБ в месяц (смотрят много стримингового видео, которое требует большого объема интернет-трафика).

Третий тренд текущего года - активное развитие электронной коммерции. "Пандемия атомно ускорила проникновение этой услуги среди населения. Во всех возрастах, во всех регионах", - сказал менеджер.

Еще одни трендом года Хайбуллин назвал смену места отдыха. Если ранее нижегородцы активно перемещались, переезжали за пределы страны и по стране, то в текущем году за пределы страны возможности выехать были ограничены. В 2019 году абоненты компании в основном ездили отдыхать в Краснодарский край, в 2020 году поменялся топ направлений, люди ездили во Владимирскую область и Мордовию. "Это интересная тенденция, будем думать, как подстраиваться с точки зрения продукта и технологий", - добавил он.