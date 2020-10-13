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Мертвых морских животных выбросило на другое побережье Камчатки

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Локальные выбросы морских обитателей зафиксированы на охотоморском побережье юго-запада Камчатки в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

В конце сентября стало известно о выброшенных на юго-восточном побережье мертвых морских животных возле Авачинского залива.

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Кумарьков сообщил, что 13 октября в Усть-Большерецкий район вылетел вертолет с учеными на борту - специалистами Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также

Ученым предстоит выяснить - связан ли выброс морских обитателей на юго-западном побережье полуострова с аналогичными событиями возле Авачинского залива. "Пока воздерживаемся от каких-либо оценок, разбираемся", - подчеркнул Кумарьков.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения допустимых норм по фосфатам в 10,8 раз, по железу - в 7,2 раза, по фенолам - в 6,9 раза, по аммонию - в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

Причина загрязнения и источник пока не установлены. Но ученые считают наиболее вероятной версию загрязнения тихоокеанского побережья Камчатки токсичными микроводорослями.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды".

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 13 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка Камчатский край

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