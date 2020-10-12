Ученые сочли самой вероятной версию загрязнения Камчатки водорослями

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU -- Команде ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) наиболее убедительной представляется версия загрязнения тихоокеанского побережья камчатки микроводорослями, написал в фейсбуке проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.

Земцов ссылается на сообщения своего коллеги - заведующего лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов школы естественных наук ДВФУ Кирилла Винникова, который разбирался в ситуации, работая на Камчатке. Техногенные причины ученые отмели.

Земцов напомнил, что версии утечки с полигона Радыгино или с полигона Козельский не подтвердились, так как в реке Налычева и ее притоках обнаружены биоиндикаторные организмы, которые не смогли бы выжить, если бы по этим рекам происходил выброс химикатов в Авачинский залив. Химический анализ воды из этих водоемов не выявил каких-либо значительных отклонений от нормы.

Версия с ракетным топливом на данный момент также не имеет подтверждения.

"В воде не обнаружены его компоненты, в том числе гептил, или косвенные признаки его поступления (содержание ионов аммония и нитратов в пределах нормы)", - поясняет проректор вуза.

Версии с сейсмическими или вулканическими причинами происходящего также не получили своего подтверждения и были отклонены ведущими вулканологами страны.

"Распространившаяся в сети информация об обнаруженном с помощью анализа космических снимков судне, осуществившем выброс в заливе, заслуживает внимания компетентных органов, однако по своему масштабу выброс не мог привести к наблюдавшимся на Халактырском пляже явлениям", - отмечает ученый.

Таким образом, заключает Земцов, на сегодняшний день команде ученых ДВФУ наиболее убедительной представляется версия цветения микроводорослей. Согласно ей причиной гибели бентосных животных и обеднения морского дна стало так называемое "вредоносное цветение водорослей" (оно же "красный прилив"). "При интенсивном цветении водорослей уменьшается содержание кислорода в воде, а сами они вырабатывают токсины, которые становятся причиной описанных явлений," - поясняет Земцов.

Чем подтверждается природная версия экологического бедствия

Как поясняет ученый, подтверждает эту гипотезу желтая пена, характерная для цветения микроводорослей. Она наблюдалась активистами в большом количестве 5 октября и в существенно меньшем количестве учеными при облете на вертолете 8 октября. "Спутниковые снимки, на которых специалисты по дистанционному зондированию земли из нашего университета и ДВО РАН обнаружили широкую белую полосу прибоя, не соответствующую по ширине скорости ветра (вероятно, она представляла собой пену, образующуюся при цветении микроводорослей)", - отмечает проректор ДВФУ.

Кроме того, уже в эти выходные поступила информация, что в собранных пробах воды и желтой пены лаборатория Тихоокеанского института биоорганической химии обнаружила токсин, вырабатываемый во время цветения определенных микроводорослей.

Земцов отметил, что открытыми остаются вопросы: какие именно виды водорослей и какие именно виды токсинов привели к произошедшему; были ли причины "вредоносного цветения" природными или техногенными; и, наконец, как можно контролировать "красные приливы", чтобы не допустить повторения нынешних событий в будущем.

Ученый подчеркнул, что все выводы являются предварительными.