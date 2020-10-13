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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом

В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 13 868, сообщает оперштаб.

Это новый антирекорд по заражениям: 11 октября было выявлено 13 634 новых случая.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 326 178 случаев инфицирования COVID-19.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах России, больше всего в Москве - 4618. Еще 557 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 420 - в Московской области, 277 - в Ростовской области, 274 - в Нижегородской области, 211 - в Воронежской области, 208 - в Свердловской области, 198 - в Архангельской области, 197 - в Ханты-Мансийском АО, 184 - в Красноярском крае.

Скончались за сутки 244 человек, число жертв выросло до 22 966.

За весь период выписаны 1 031 785 пациентов, в том числе 7 550 за последние сутки.

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