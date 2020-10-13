Попова не увидела смысла в блокировании экономики из-за COVID-19

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время нет смысла в блокировании экономики или каких-то ее отраслей, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

"Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим", - сказала Попова на конференции в РАНХиГС во вторник.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что хотя в России и происходит подъем заболеваемости коронавирусом, однако по сравнению с зарубежными странами, среднесуточный показатель новых случаев инфицирования остается низким.

"Сегодня, даже на подъеме, у Российской Федерации среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки в среднем за семь дней, составляет порядка 8 на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8", - сказала Попова.

По ее словам, заболеваемость в Израиле составляет 54 случая на 100 тысяч населения в сутки, в Бельгии - 28, в Нидерландах - 27, в Великобритании - 22, во Франции - 28, в Испании - 21.

В Кремле накануне заявили, что выстроенная система борьбы с коронавирусом и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к локдауну, несмотря на рост числа заболевших.

"Сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале. (...) Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения. Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун ", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 12 октября.

Во вторник, 13 октября, в России зафиксирован рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки с момента начала распространения COVID-19 в РФ: 13 868 человек.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября.