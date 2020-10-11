Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:19Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 180 308+304 060

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
У московской больницы в Коммунарке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые за время пандемии составил 13 634 новых случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

МоскваСледующая неделя в Москве станет решающей в вопросе о мерах борьбы с COVID-19Следующая неделя в Москве станет решающей в вопросе о мерах борьбы с COVID-19Читать подробнее

Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 501 человек. За последние сутки в Москве 244 человека были выписаны, 35 скончались.

Рост числа случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. В минувшую пятницу, 9 октября, число зарегистрированных за сутки случаев заражения впервые за время пандемии превысило 12 тысяч. На следующий день прирост превысил 13 тысяч.

В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 млн 298 тыс. 718 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 млн 020 тыс. 442 человека.

Заболеваемость в регионах

На втором после Москвы месте по числу новых случаев COVID-19 находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 528 новых пациентов с коронавирусом. Еще 419 - в Московской области, 272 - в Ростовской области, 262 - в Нижегородской области, 246 - в Архангельской области, 209 - в Свердловской области, 203 - в Воронежской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО.

Кроме того, 176 случаев заражения зарегистрированы в Красноярском крае, 170 - в Кемеровской области, 162 - в Алтайском крае, 160 - в Ульяновской области, по 159 - в Иркутской области и Забайкальском крае, 157 - в Крыму, 154 - в Ставропольском крае, по 151 - в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области, 148 - в Томской области, 145 - в Саратовской области, 144 - в Коми, 142 - в Оренбургской области, по 128 - в Пензенской области и в Якутии, 127 - в Самарской области. Также по 118 случаев - в Новосибирской и Тюменской областях, 117 - в Ленинградской области, 112 - в Удмуртии, 107 - в Республике Алтай, 105 - в Краснодарском крае и 103 - в Хабаровском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Октябрь.

11
Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия
Хроника 09 января – 11 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

В Чечне уничтожили двух боевиков

Экологическая катастрофа на Камчатке

Участники экспедиции сочли вероятной природную причину ЧП на Камчатке

Под Рязанью потушили пожары, начавшиеся после взрывов на арсенале

Что произошло за день: суббота, 10 октября

Акция протеста сторонников Фургала возобновилась в Хабаровске

Экологическая катастрофа на Камчатке

Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 диагностирован за сутки почти у 13 тысяч человек

В России COVID-19 диагностирован за сутки почти у 13 тысяч человек

Крым поставил седьмой рекорд подряд по числу случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 10 октября

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангару

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');