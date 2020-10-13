Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Чечню из-за рубежа

Они планировали теракты на территории республики, заявил Рамзан Кадыров

После проведения контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного Фото: ИЦ НАК/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ликвидированные в Грозном четверо боевиков прибыли в Чечню из другой страны, информацию об их прибытии правоохранительные органы получили заранее, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке", - написал Кадыров в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, местные жители также помогли правоохранительным органам найти террористов. "Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа Грозненского ЛО МВД России на транспорте. К сожалению, двое сотрудников правоохранительных органов республики погибли от рук "шайтанов", - сообщил глава республики.

Он пообещал, что от имени Общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "родственникам погибших будет оказана всемерная помощь".

Кадыров добавил, что ликвидированные боевики планировали ряд террористических актов на территории региона, с места боя изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в результате КТО в Октябрьском районе Грозного были убиты четверо боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе боя погибли трое сотрудников правоохранительных органов.