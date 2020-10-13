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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
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Что произошло за день: вторник, 13 октября

Боевики в Чечне, личные данные работников на удаленке и ультиматум от Тихановской

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен новый суточный рекорд заражения коронавирусом. В стране выявлено 13 868 новых случаев, в Москве прирост составил 4618. Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что COVID-19 удастся взять под контроль к концу 2021 года. По оценкам Геннадия Онищенко, коронавирус распространяется намного медленнее гриппа, достижения пика и стабилизации заболеваемости следует ожидать не менее чем через 14 недель с начала роста.

- В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений. Минцифры сочло, что данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных согласно целому ряду законов. В Роспотребнадзоре не видят смысла в блокировании экономики из-за COVID-19, а Минпросвещения в очередной раз опровергает новую удаленку для школьников. Между тем, суды Москвы снова ограничивают доступ лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ.

- ГИБДД разъяснила, за какие действия на переходах не надо штрафовать водителей. Как сообщил "Коммерсантъ", инспекция направила в свои региональные подразделения соответствующие инструкции. Согласно им, если траектории пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу пешеходу не нужно и наказывать автомобилиста за это не следует.

- Четверо боевиков ликвидированы в Чечне. В перестрелке с бандитами погибли двое сотрудников ОМОН, еще один был ранен. По данным Рамзана Кадырова, боевики прибыли на территорию республики из-за рубежа.

- Тихановская поставила Лукашенко ультиматум с требованием уйти. Экс-кандидат в президенты Белоруссии написала, что Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться, политзаключённые должны быть освобождены. В противном случае она обещает национальную забастовку начиная с 26 октября.

- Кипр с 1 ноября отменит программу по выдаче "золотых паспортов". Действие программы получения гражданства через инвестиции в экономику страны будет остановлено. По данным СМИ, с 2017 по 2019 год власти входящего в ЕС Кипра выдали "золотые паспорта" 1,4 тыс. богатых иностранцев.

- Криштиану Роналду заразился коронавирусом. О положительном тесте стало известно, когда игрок находился в расположении сборной Португалии, которая принимает участие в Лиге наций.

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