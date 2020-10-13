Бывшему и.о. министра образования Архангельской области предъявили обвинение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву, задержанному 9 октября по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

"Предъявлено обвинение экс-чиновнику администрации Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц)", - говорится в сообщении.

В ходе допроса Гнедышев признал вину.

По версии следствия, Гнедышев в декабре 2019 года в социальной сети переписывался с двумя школьницами, "оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера". Суд отправил его под домашний арест, хотя следствие просило о заключении под стражу.

В пресс-службе правительства области "Интерфаксу" сообщали, что Гнедышева задержали по двум статьям: 135 и 242 УК РФ (развратные действия; изготовление и оборот порнографических материалов).

Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа текущего года. В пресс-службе правительства "Интерфаксу" уточнили, что 8 октября он написал заявление на отпуск с пятницы "на один день с последующим увольнением".