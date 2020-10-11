Суд Архангельска назначил домашний арест бывшему и.о. министра образования

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев, задержанный 9 октября по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, отправлен под домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в воскресенье.

"Следствие ходатайствовало об аресте, но суд счел возможным домашний арест", - сказал собеседник.

Как сообщалось, Гнедышева обвиняют в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц, а также в изготовлении и обороте порнографических материалов (ч.3 ст. 135, ст. 242 УК РФ).

"По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера", - сообщала пресс-служба регионального СКР.

Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа. В пресс-службе правительства "Интерфаксу" уточнили, что 8 октября он написал заявление на отпуск с пятницы "на один день с последующим увольнением".