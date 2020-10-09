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В Архангельске задержали и.о. министра образования по подозрению в совращении малолетних

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан на 48 часов по подозрению в развратных действиях и изготовлении порнографических материалов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в пятницу.

Он уточнил, что чиновника подозревают в совершении преступлений по статьям 135 и 242 УК РФ (развратные действия по отношению к несовершеннолетним; изготовление и оборот порнографических материалов).

В свою очередь пресс-служба регионального управления СКР в пятницу уточнила, что ему инкриминируется часть 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц).

По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, "оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера".

Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Проверяются все контакты подозреваемого в сети. Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела.

Следствие попросит суд арестовать задержанного.

Гнедышев занимал пост и.о. министра образования с конца августа текущего года. В пресс-службе правительства "Интерфаксу" уточнили, что в четверг он написал заявление на отпуск с пятницы "на один день с последующим увольнением".

Архангельская область Юрий Гнедышев

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