Защита топ-менеджера "Траста" Хабарова обжаловала его арест

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Защита первого вице-президента - председателя правления, гендиректора банка "Траст" Михаила Хабарова, арестованного по делу об особо крупном мошенничестве, обжаловала его арест. Как сообщил адвокат Тимур Хутов, он попросил о более мягкой мере пресечения для своего доверителя.

По его словам, Хабаров содержится в федеральном СИЗО-1 ("Кремлевский централ").

9 октября Пресненский суд по ходатайству следствия арестовал Хабарова до 30 ноября.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат банкира Владимир Слащев, дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии". В заявлении говорится, что Хабаров и другие лица похитили у Богатикова в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Хабаров вину отрицает.

Его защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.