Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Защита топ-менеджера "Траста" Хабарова обжаловала его арест

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Защита первого вице-президента - председателя правления, гендиректора банка "Траст" Михаила Хабарова, арестованного по делу об особо крупном мошенничестве, обжаловала его арест. Как сообщил адвокат Тимур Хутов, он попросил о более мягкой мере пресечения для своего доверителя.

По его словам, Хабаров содержится в федеральном СИЗО-1 ("Кремлевский централ").

9 октября Пресненский суд по ходатайству следствия арестовал Хабарова до 30 ноября.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат банкира Владимир Слащев, дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые линии". В заявлении говорится, что Хабаров и другие лица похитили у Богатикова в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Хабаров вину отрицает.

Его защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Михаил Хабаров Пресненский суд Траст Александр Богатиков. Тимур Хутов Владимир Слащев

Новости по теме

Новости

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Протесты в Бишкеке

В Бишкеке заявили о неоднократных беседах Жээнбекова и Путина

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений

В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений
Пандемия коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

Минздрав на этой неделе зарегистрирует вторую вакцину от коронавируса

В США задержан разыскиваемый в России создатель бренда "Довгань"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');