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Исполнительный директор "Траста" Хабаров арестован по делу о мошенничестве

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу первого заместителя президента – председателя правления, главного исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Суд постановил: ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хабарова Михаила до 30 ноября 2020 года удовлетворить", - огласила решение судья.

В ходе судебного заседания следователь настаивал на том, что в отношении Хабарова единственная возможная мера пресечения – заключение под стражу, поскольку подозреваемый может и предпринимал попытки скрыться от следствия. По данным следствия, Хабаров собирался вылететь в Дубай (ОАЭ). Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме по тем же обстоятельствам.

Защитник Тимур Хутов назвал этот довод "провокацией" со стороны следствия, поскольку во время бронирования билета у его подзащитного уже не было телефона и загранпаспорта. По словам адвоката, их забрали в ходе обыска за несколько часов до брони билетов.

Адвокаты просили суд избрать Хабарову меру пресечения, не связанную с лишением свободы: домашний арест или залог в размере 10 млн рублей.

Подозреваемый отрицал возможность скрыться и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Президент банка "Траст" Александр Соколов поручился за своего заместителя перед судом и охарактеризовал его как ответственного и талантливого работника.

О задержании Хабарова стало известно в ночь на пятницу. Банкир подозревается в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат банкира Владимир Слащев, дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова – бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии".

Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014-2017 годах 842 млн рублей. Заявитель утверждает, что Хабаров заставил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг, введя тем самым в заблуждение.

Свою причастность к преступлению Хабаров отрицает. Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Михаил Хабаров Траст

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