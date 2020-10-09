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Следователь попросил суд арестовать топ-менеджера "Траста"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следователь попросил Пресненский суд арестовать первого зампррезидента-предправления и гендиректора банка "Траст" Михаила Хабарова, поскольку тот во время обыска у него дома 8 октября забронировал себе авиабилет в Дубай на 9 октября. Об этом сообщает из суда корреспондент "Интерфакса".

Хабаров и ранее предпринимал попытки скрываться от следствия, отметил следователь.

Прокурор поддержал ходатайство следствия в связи с этим обстоятельством.

О том, что 8 октября к Хабарову домой пришли с обысками, а затем его увели на допрос, рассказывал его адвокат Владимир Слащев. На следующий день стало известно, что топ-менеджера задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам адвоката, дело было возбуждено по заявлению Александра Богатикова - бывшего партнера Хабарова по компании "Деловые Линии". Тот утверждает, будто бы Хабаров в 2014-2017 годах похитил у него 840 млн рублей, принудив обманом заключить соглашения об опционе и оказании услуг.

Хабаров вину отрицает. Слащев отметил, что обыски у его клиента прошли без санкции суда.

Защита расценивает уголовное преследование банкира как попытку оказать на него давление с целью отказа от требований по искам в Лондонском арбитражном суде (LCIA), второй стороной в которых выступает Богатиков.

Траст Михаил Хабаров Пресненский суд Александр Богатиков Деловые линии Владимир Слащев

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