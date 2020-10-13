Эпидемиолог предупредил, что осенью коронавирус "повзрослел"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Осенью ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, при этом коронавирус стал чаще распространяться среди людей старше 65 лет, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Эпидпроцесс продолжается, в настоящий момент ожидается закономерный сезонный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом", - сказал Горелов на конференции в РАНХиГС во вторник.

При этом, по его словам, если весной коронавирус чаще распространялся в России среди возрастной группы в 20-60 лет, то осенью "инфекция повзрослела, перебросилась на (людей в возрасте - ИФ) 65+, а тут она протекает тяжелее".