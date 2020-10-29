В Роспотребнадзоре предсказали рост COVID-19 в ближайшие две-три недели

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти еще две-три недели, заявил на пресс-конференции член-корреспондент РАН, замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что фаза роста наблюдается в большинстве стран мира.

Днем ранее Горелов говорил, что Россия еще не достигла фазы стабилизации по коронавирусу.

"Пока мы не перешли в фазу стабилизации. Говорить о ней можно будет, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше единицы", - сказал он.

Эпидемиолог напомнил о важности соблюдения мер профилактики, что "позволит не превысить нынешние цифры и постепенно выйти на процесс стабилизации эпидемической ситуации".

15 октября эксперт предполагал, что стабилизации и дальнейшего спада заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать в начале ноября.