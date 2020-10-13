Глава Ставрополья приказал убрать "блатных" из списков на COVID-прививку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Списки на получение первых прививок от коронавируса на Ставрополье должны состоять только из врачей и учителей, в них не должно быть места "блатным", заявил губернатор края Владимир Владимиров.

"Первыми возможность привиться должны получить люди из основных групп риска - врачи и учителя. И только. Чтобы я не видел никаких "блатных" в списках для проведения прививок", - сказал Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

По данным пресс-службы губернатора, в рамках начатой вакцинации от коронавируса прививки уже получили 42 медработника. Их самочувствие оценивается как хорошее. В ближайшее время медикам будет введен второй компонент вакцины. До конца текущего года в край поступит еще 1 213 комплектов вакцины.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились более 18 тыс. человек, выздоровели около 13, умерли 356 человек.