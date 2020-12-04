Калининградский губернатор получил первую дозу вакцины от "Вектора"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что 3 декабря получил первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" (производство новосибирского НЦ "Вектор"), а вторую получит через 21 день.

Чиновник написал в инстаграме, что чувствует себя хорошо.

Он уточнил, что привился в клинико-диагностическом центре БФУ имени Канта в рамках в третьего этапа испытаний вакцины.

Днем ранее он сообщил о вакцинации журналистам и выразил надежду, что получил не плацебо.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что в регионе в испытании примут участие 300 добровольцев. Вакцинацию проводят на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта под наблюдением сотрудников мединститута. Прививка, предварительное обследование и последующее наблюдение участников проводятся бесплатно.