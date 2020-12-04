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Калининградский губернатор получил первую дозу вакцины от "Вектора"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что 3 декабря получил первую дозу вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" (производство новосибирского НЦ "Вектор"), а вторую получит через 21 день.

Пандемия коронавируса

Чиновник написал в инстаграме, что чувствует себя хорошо.

Он уточнил, что привился в клинико-диагностическом центре БФУ имени Канта в рамках в третьего этапа испытаний вакцины.

Днем ранее он сообщил о вакцинации журналистам и выразил надежду, что получил не плацебо.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что в регионе в испытании примут участие 300 добровольцев. Вакцинацию проводят на базе клинико-диагностического центра БФУ имени Канта под наблюдением сотрудников мединститута. Прививка, предварительное обследование и последующее наблюдение участников проводятся бесплатно.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Калининградская область Антон Алиханов Вектор коронавирус БФУ Канта

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