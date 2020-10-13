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В Петербурге объяснили рекорд COVID-заболеваемости ростом тестирования

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга связывают рекордно высокие показатели заболеваемости коронавирусом с наращиванием объемов тестирования.

Замглавы городского комитета здравоохранения Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что во вторник было выявлено 557 новых заболевших COVID-19. "Цифра увеличивается, потому что сегодня у нас исследования проводят 46 лабораторий. При большем количестве анализов мы охватываем больший процент населения, выявляемость стала выше. Если взять майский рекорд, который составлял 541 случай, то в то время работало 23 лаборатории", - сказал он.

Сарана отметил, что госпитализация больных COVID-19 растет медленнее, чем число ежедневно выявляемых случаев вируса. В среднем рост числа госпитализированных по отношению к предыдущей неделе составляет около 17%. За прошедшие сутки госпитализировано 269 человек.

За последние две недели в Петербурге ежедневно выявляемое число случаев COVID-19 выросло с 300 до более 500. Ежедневно в городе делается по 20-30 тысяч тестов. В пиковые периоды весны, когда ежедневно обнаруживали по 500 новых заболевших, в городе тестировали в 2-3 раза меньше.

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