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В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 231 новый случай в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Больше всего заболевших в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 573. Вылечились 1 970 человек, 52 пациента скончались.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых пациентов с коронавирусом увеличилось с 5 до 10 тысяч к началу октября, и за две недели достигло 14 тысяч случаев.

За сутки умерли 239 человек, вылечились еще 7 920 пациентов. В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 340 тыс. 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерли 23 205 человек, вылечились 1 млн 039 тыс. 705 человек.

Заболеваемость в регионах

Второе место по числу случаев COVID-19 за сутки занимает Санкт-Петербург: там выявлены 602 заболевших. Еще 429 случаев - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 211 - в Свердловской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО, 195 - в Архангельской области и Красноярском крае, 179 - в Иркутской области.

Кроме того, 176 новых случаев заражения зарегистрированы в Кемеровской области, 175 - в Томской области, 173 - в Забайкальском крае, 172 - в Алтайском крае, 170 - в Ульяновской области, 169 - в Волгоградской области, 165 - в Ставропольском крае, 163 - в Ямало-Ненецком АО, 159 - в Мурманской области, 158 - в Крыму, 155 - в Томской области, 153 - в Саратовской области, 152 - в Коми, 145 - в Пензенской области, 134 - в Республике Алтай, 131 - в Тюменской области.

Также 130 зараженных выявлены в Самарской области, 127 - в Якутии, 120 - в Новосибирской области, 117 - в Удмуртии, 116 - в Орловской области, 115 - в Хабаровском крае, 110 - в Бурятии, 109 - в Пермском крае, 104 - в Краснодарском крае, 102 - в Ленинградской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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