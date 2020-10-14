Росрыболовство оценило ущерб рыбным ресурсам от аварии в Норильске в 3,6 млрд руб.

По прогнозам ведомства, на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Около 9 тыс. тонн рыбы стали непригодны в пищу из-за майского разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске, в денежном выражении это более 3,6 млрд руб., сообщил руководитель управления Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос.

"Краснокнижным видам рыб нанесен большой ущерб. Это сибирский осетр, муксун, нельма, сиг. Лабораторные анализы подтвердили наличие нефтепродуктов в рыбе - в настоящее время рыбу уже есть нельзя. В натуральном выражении ущерб составил 8 907 тонн, в денежном выражении с учетом стоимости рыбы - 3,615 млрд руб.", - сказал на выездном заседании комитетов Совета Федерации в Красноярске.

По его словам, на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет даже при учете создания предприятий по выращиванию молоди ценных пород рыб.

В свою очередь старший вице-президент "Норникеля" Николай Уткин заявил в ходе заседания, что ГМК до конца 2020 года направит на мероприятия по обследованию и ремонту резервуарных парков порядка 3 млрд руб.

В презентационных материалах Уткина отмечается, что на резервуарные парки АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" будет направлено порядка 2,05 млрд рублей, АО "Таймырская топливная компания" - около 500 млн рублей, АО "Норильскгазпром" и АО "Норильсктрансгаз" - 400 млн рублей.

По словам вице-президента "Норникеля", в целом на ремонтную программу объектов норильского дивизиона в 2021 году будет направлено 76 млрд рублей. Эти средства будут направлены на обследование и ремонт зданий, сооружений, стационарного оборудования и парка техники, гидротехнических сооружений и систем гидротранспорта, трубопроводов оборотного водоснабжения, наружных сетей и водоотливов рудников.

На ремонт и реконструкцию объектов "НТЭК", согласно презентационным материалам компании, в 2021-2023 годах будет направлено порядка 100 млрд рублей.

Между тем и. о. руководителя Росприроднадзора Виталий Нетребко сообщил, что Енисейское управление Росприроднадзора неоднократно предъявляло претензии "Норникелю" по поводу нарушений природоохранного законодательства и обращалось с исками в суд. При этом он отметил, что непосредственно в отношении НТЭК (АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норникеля") исков ранее не предъявлялось.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба "дочке" "Норникеля" - АО "НТЭК".

"Норникель" не согласен с расчетом суммы ущерба. Компания полагает, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, считает "Норникель". По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.

Следующее заседание суда по рассмотрению иска Росприроднадзора о взыскании с "Норникеля" 148 млрд рублей состоится в арбитражном суде Красноярского края 24 ноября.