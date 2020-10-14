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Росрыболовство оценило ущерб рыбным ресурсам от аварии в Норильске в 3,6 млрд руб.

По прогнозам ведомства, на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Около 9 тыс. тонн рыбы стали непригодны в пищу из-за майского разлива нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске, в денежном выражении это более 3,6 млрд руб., сообщил руководитель управления Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Краснокнижным видам рыб нанесен большой ущерб. Это сибирский осетр, муксун, нельма, сиг. Лабораторные анализы подтвердили наличие нефтепродуктов в рыбе - в настоящее время рыбу уже есть нельзя. В натуральном выражении ущерб составил 8 907 тонн, в денежном выражении с учетом стоимости рыбы - 3,615 млрд руб.", - сказал на выездном заседании комитетов Совета Федерации в Красноярске.

По его словам, на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет даже при учете создания предприятий по выращиванию молоди ценных пород рыб.

В свою очередь старший вице-президент "Норникеля" Николай Уткин заявил в ходе заседания, что ГМК до конца 2020 года направит на мероприятия по обследованию и ремонту резервуарных парков порядка 3 млрд руб.

В презентационных материалах Уткина отмечается, что на резервуарные парки АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" будет направлено порядка 2,05 млрд рублей, АО "Таймырская топливная компания" - около 500 млн рублей, АО "Норильскгазпром" и АО "Норильсктрансгаз" - 400 млн рублей.

По словам вице-президента "Норникеля", в целом на ремонтную программу объектов норильского дивизиона в 2021 году будет направлено 76 млрд рублей. Эти средства будут направлены на обследование и ремонт зданий, сооружений, стационарного оборудования и парка техники, гидротехнических сооружений и систем гидротранспорта, трубопроводов оборотного водоснабжения, наружных сетей и водоотливов рудников.

На ремонт и реконструкцию объектов "НТЭК", согласно презентационным материалам компании, в 2021-2023 годах будет направлено порядка 100 млрд рублей.

Между тем и. о. руководителя Росприроднадзора Виталий Нетребко сообщил, что Енисейское управление Росприроднадзора неоднократно предъявляло претензии "Норникелю" по поводу нарушений природоохранного законодательства и обращалось с исками в суд. При этом он отметил, что непосредственно в отношении НТЭК (АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", входит в группу "Норникеля") исков ранее не предъявлялось.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба "дочке" "Норникеля" - АО "НТЭК".

"Норникель" не согласен с расчетом суммы ущерба. Компания полагает, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. С учетом того, что компания начала ликвидацию последствий незамедлительно, применение штрафного коэффициента необоснованно, считает "Норникель". По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе горючего.

Следующее заседание суда по рассмотрению иска Росприроднадзора о взыскании с "Норникеля" 148 млрд рублей состоится в арбитражном суде Красноярского края 24 ноября.

Норильск Норникель НТЭК Красноярск

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