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Экс-мэр Норильска приговорен к исправительным работам из-за аварии на ТЭЦ-3

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты по обвинению в халатности в связи с разливом 21 163 тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 "Норникеля". Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Авария на ТЭЦ в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу "Норникеля") из разрушившегося резервуара вылилось дизельное топливо, которое попало в грунт, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет.

СКР по факту возбудил четыре уголовных дела, в том числе в отношении Ахметчина - по статье "халатность". В июле Ахметчин ушел в отставку.

По версии следствия, с 29 по 31 мая Ахметчин узнал об аварии, но вовремя "не ввел режим чрезвычайной ситуации и в пределах предоставленных ему полномочий не организовал проведение ликвидационных работ по предотвращению загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек на территории Норильска". Его бездействие "привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории", полагают в СК.

По другим делам проходят специалисты и менеджеры ТЭЦ-3.

Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает эту оценку.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 19 октября 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Ринат Ахметчин Норильск СКР ТЭЦ-3 НТЭК Норникель Красноярский краевой суд

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