Мишустин дал позитивный прогноз по урожаю зерна в РФ в этом году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Урожай зерна в России в 2020 году будет не хуже, чем в 2019 году, считает глава правительства РФ.

"Завершается уборочная кампания. По прогнозу, урожай будет не хуже, чем в прошлом году", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на итоговой коллегии Минсельхоза.

В 2019 году Россия собрала 121,2 млн тонн зерна, в том числе 74,5 млн тонн пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году составит 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

По данным министерства на 1 сентября, РФ собрала 101,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в бункерном весе). Урожай обмолочен с 32,4 млн га, что составляет 67,4% к посевной площади. Урожайность составляет 31,3 центнера с гектара.

Мишустин также отметил, что среди новых задач российского АПК - рост экспорта продукции. "Вы знаете наши приоритеты. Один из ключевых - это рост экспорта продукции АПК. За прошлый год он (экспорт - ИФ) достиг $25,5 млрд, доходы от экспорта все выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год так же удачно. Предпосылки для этого есть, и не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, но и благодаря работе малого бизнеса", - сказал он.