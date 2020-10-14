"Вектор" установил 15 средств, подходящих для создания лекарств от COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили о 15 терапевтических средствах с выраженной противовирусной активностью, перспективных для создания лечебных препаратов против коронавируса.

По данным ведомства, исследования проводятся специалистами ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для оценки "эффективности зарегистрированных на территории РФ противовирусных препаратов и терапевтических средств и новых соединений, с целью оценки перспективности их использования для лечения COVID-19".

"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в среду.

"Работы проводятся в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных)", - говорится в сообщении.