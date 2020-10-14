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ФМБА разработало новое лекарство от коронавируса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработал новое лекарство от коронавируса.

"Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется", - говорится в сообщении пресс-службы ФМБА в среду.

В нем отмечается, что "лекарства, работающие по данному принципу, являются эффективным средством для лечения вирусных заболеваний". Препараты представляют собой измененные последовательности генов, которые при их введении в организм человека не вызывают побочных эффектов, утверждают в ФМБА.

Ранее в среду Роспотребнадзор сообщил, что ГНЦ "Вектор" определил 15 терапевтических средств с выраженной противовирусной активностью, которые могут стать основой для создания лечебных препаратов против коронавируса.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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ФМБА России

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