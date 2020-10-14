В РФ начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сейчас в России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано более 3,5 млн случаев, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"В целом на сегодняшний день заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает средних многолетних показателей, но, тем не менее, подъем заболеваемости начался. Зарегистрировано уже более 3,5 млн случаев ОРВИ", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что идет вакцинация от гриппа, заключены контракты более чем на 75 млн доз вакцины.

"Вакцинация от гриппа идет этапами. Мы хотим создать иммунную прослойку таким образом, чтобы весенний период был протектирован иммунитетом, и не допустить весеннего подъема заболеваемости. Вакцинация будет продолжаться в течение 2,5 - 3 месяцев", - пояснил Мурашко.

Он добавил, что прививку сделало уже почти 35 млн человек, темпы вакцинации идут значительно быстрее по сравнению с прошлыми годами.