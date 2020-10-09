Иностранная вакцина от гриппа появится в аптеках РФ до конца октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Французская вакцина от гриппа "Ваксигрип" поступила в Россию, в ближайшие две недели она станет доступной в медцентрах и аптеках, сообщил "Интерфаксу" директор по корпоративным связям "Санофи" (производитель вакцины) в евразийском регионе Юрий Мочалин.

"Данная вакцина поступила в страну и в настоящий момент проходит процедуру по вводу в гражданский оборот. Начиная с середины октября 2020 года, вакцина будет доступна к отгрузкам со склада", - сказал Мочалин. По его словам, вакцина будет доступна через традиционную дистрибьюторскую сеть.

В Москве прививочная кампания стартовала 1 сентября. В городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации граждане имеют возможность бесплатно привиться вакцинами отечественного производства.

Вместе с тем, у россиян, желающих вакцинироваться иностранным препаратом, с самого начала эпидсезона нет такой возможности - зарубежных препаратов нет ни в клиниках, ни в аптечных сетях.

В сентябре в крупнейших медцентрах Москвы "Интерфаксу" рассказали, что иностранной вакцины нет, как нет информации, появится ли она вообще в этом году.

В этом году эпидемический сезон характерен тем, что помимо циркуляции в популяции вирусов гриппа, происходит распространение COVID-19. Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщала, что одновременное заболевание гриппом и коронавирусом возможно и может привести к "губительным последствиям".

В связи с этим, она призвала россиян обязательно привиться от гриппа. Это, пояснила Попова, поможет не только защититься от гриппа, но и значительно облегчить течение заболевания при возможном совмещении вирусов. Она добавила, что выделенные государством средства позволят в этом году привить 60% населения страны.