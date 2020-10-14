Российские биржевые индексы снижаются в пределах 0,1%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Утром в среду на российском рынке акция происходит коррекция вниз большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок с началом в США сезона корпоративной отчетности и на отсутствии прогресса в переговорах о новых мерах поддержки американской экономики.

К 10:01 индекс МосБиржи снижался на 0,07%, до 2827,36 пункта, индекс РТС снижался на 0,04%, до 1155,64 пункта. Цены большинства "голубых фишек" снижались в пределах 1,5%.

Доллар подорожал на 10 копеек, до 77,15 рубля, золото подорожало на 0,3%, до $1900,6 за тройскую унцию.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Северстали" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), банка ВТБ (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

В США во вторник индексы снизились на 0,1-0,6%, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех торговых дней. Инвесторы оценивали квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США.

При этом на настроения рынка по-прежнему влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии коронавируса и масштабами новых ограничений, которые могут ввести власти для ее сдерживания, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы говорят, что хотя поддержка со стороны Федеральной резервной системы США помогла рынку подняться с минимумов, достигнутых ранее в этом году, восстановление экономики, вероятно, будет неравномерным и продолжительным.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре выросли на ожидаемые 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Значение показателя было максимальным с марта. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,3% в августе.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,02%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Объем промпроизводства в Японии в августе вырос на 1% по сравнению с июлем, в котором он увеличился на рекордные 8,7% к предыдущему месяцу, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на рост на 1,7%. Это самые слабые темпы роста промпроизводства после отмеченного в мае падения на фоне пандемии COVID-19.

В годовом выражении промпроизводство в августе сократилось на 13,8% после падения на 15,5% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на сокращение промпроизводства на 13,3% относительно того же месяца 2019 года.

Цены на нефть снижаются на тревогах о спросе в условиях роста заболеваемости COVID-19 в мире. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3%, до $42,31 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на 1,8%. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,4%, до $40,05 за баррель. Во вторник WTI подорожала на 2%.

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК. Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.