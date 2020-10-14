Количество случаев COVID-19 в мире превысило 38 миллионов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 38 033 287, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Больше всего инфицированных выявлено в США - 7,852 млн. Далее идут Индия (7,175 млн заразившихся) и Бразилия (5,103 млн). Россия по числу выявленных случаев заражения занимает четвертую строчку. По данным российского оперштаба, в стране на утро вторника было выявлено 1 326 178 случаев инфицирования COVID-19.

По числу смертей от коронавируса также лидируют Соединенные Штаты (215 818 умерших). На втором месте - Бразилия (150 689), на третьем - Индия (109 856).