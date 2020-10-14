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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:59Заразились
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Brent подешевела до $42,31 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти дешевеют в среду на тревогах по поводу спроса из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире.

Пандемия коронавируса

К 8:16 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,33%), до $42,31 за баррель. За вторник Brent подорожала на $0,73 (1,8%).

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,15 (0,37%), до $40,05 за баррель. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,77 (1,95%).

Рост числа заражений коронавирусом сейчас отчетливо наблюдается во многих крупных экономиках, говорят эксперты AxiCorp.

"Вопрос заключается в том, как контролировать его распространение и отразятся ли более масштабные ограничения на экономической активности и мобильности", - сказал Dow Jones главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес .

Мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 9,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что практически совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее, говорится в октябрьском отчете ОПЕК.

Эксперты организации повысили на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с оценку потребления нефти в 2019 и 2020 годах соответственно, поэтому спрос на нефть в текущем году, как ожидается, составит 90,29 млн б/с.

Оценка спроса на нефть на 2021 году была ухудшена на 80 тыс. б/с: ОПЕК ожидает его увеличения на 6,5 млн б/с, до 96,8 млн б/с.

По данным университета Джонса Хопкинса на 8:00 среды по московскому времени, с начала пандемии COVID-19 в мире было выявлено 38 066 297 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 264 771.

Умерли 1 085 411 заболевших, выздоровели более 26 млн человек.

В антирейтинге по заболеваемости лидируют США, где в общей сложности выявлено 7 856 605 случаев заражения коронавирусом и 215 887 летальных исходов. На втором месте - Индия с 7 239 389 заболевшими и 110 586 летальными исходами. На третьем месте Бразилия с 5 113 628 заболевшими и 150 998 смертями.

По данным счетчика Worldometer, в мире с начала пандемии выявлено 38 364 519 случаев заражения коронавирусом, 1 090 811 заболевших умерли. ВВС сообщает, что на фоне роста заболеваемости отдельные страны Европы планируют ужесточить санитарно-эпидемиологические ограничения. Среди этих стран Нидерланды, Чехия, Франция и Италия.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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США Бразилия Индия университет Джонса Хопкинса ОПЕК коронавирус Brent WTI

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