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Чиновники заверили, что массово переводить школы на удаленку не будут

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Массовый переход российских школ на дистанционное обучение не планируется, сейчас на карантин из-за коронавируса закрыто 0,26% школ.

"Напоминаем, что речи о массовом переводе школ на дистанционное обучение не идет", - говорится в сообщении Минпросвещения РФ, распространенном в соцсетях.

Согласно последним данным о работе школ страны с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, представленным ведомством, на 13 октября на карантин из-за коронавируса было закрыто 0,26% школ страны. Карантинные меры сохраняются в 103 школах в 36 регионах. При этом в семи регионах школы вышли из карантина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение до 1 ноября. Учащиеся младших классов, с 1 по 5 включительно, продолжат заниматься очно.

Минпросвещения Коронавирус

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