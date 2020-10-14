Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:22Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

В Минпросвещения заявили об управляемой ситуации с COVID-19 в школах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в российских школах стабильна и управляема, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется по сути в долях погрешностей. Поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал Глушко в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что массовый переход российских школ на дистанционное обучение не планируется. Согласно последним данным Минпросвещения о работе школ страны на 13 октября, на карантин из-за коронавируса было закрыто 0,26% школ. Карантинные меры сохраняются в 103 школах в 36 регионах. При этом в семи регионах школы вышли из карантина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение до 1 ноября. Учащиеся младших классов, с 1 по 5 включительно, продолжат заниматься очно.

Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения Коронавирус Дмитрий Глушко

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Пандемия коронавируса

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года
Навальный попал в больницу

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Путин согласился разрешить 3 украинским предприятиям поставки в Россию

Пандемия коронавируса

Голикова оценила занятость COVID-коек в 76%

Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в стране не требующей локдауна

Пандемия коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');