В Минпросвещения заявили об управляемой ситуации с COVID-19 в школах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением коронавируса в российских школах стабильна и управляема, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, которое колеблется по сути в долях погрешностей. Поэтому мы видим управляемую ситуацию", - сказал Глушко в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что массовый переход российских школ на дистанционное обучение не планируется. Согласно последним данным Минпросвещения о работе школ страны на 13 октября, на карантин из-за коронавируса было закрыто 0,26% школ. Карантинные меры сохраняются в 103 школах в 36 регионах. При этом в семи регионах школы вышли из карантина.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о переводе учащихся старших классов на дистанционное обучение до 1 ноября. Учащиеся младших классов, с 1 по 5 включительно, продолжат заниматься очно.