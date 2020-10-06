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Путин допустил отмену санкций против украинских компаний на взаимной основе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Москва не будет отменять санкции, которые были введены в ответ на санкции США, европейских и других стран, но может изучить вопрос о частичной отмене таких решений против украинских компаний, заявил президент Владимир Путин.

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Об отмене санкций в ходе личной встречи его попросил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. И у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, которые были ориентированы (на реализацию продукции) в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема, - сказал Путин. - Этот вопрос имеет большую специфику, которую вы сейчас затронули. Эта специфика заключается в том, что не мы вводили санкции, и то, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные против России.

Тем не менее, президент считает, что отмена санкций когда-то произойдет и к ней нужно готовиться.

"И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать", - заявил Путин.

Он также выразил готовность содействовать восстановлению российско-украинских отношений и сказал, что рад, что на Украине есть политические силы, которые открыто выступают за восстановление этих отношений.

После этого Медведчук встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и попросил его частично вывести из-под санкций украинские компании. Украинский политик заявил, что закрытие российского рынка оставляет без работы около 150 тысяч сотрудников украинских предприятий и их семей.

"Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. Здесь нужно вспомнить - и об этом сказал президент Путин, что не мы были инициатором такого санкционного обмена", - прокомментировал затем ситуацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В июне 2019 года Медведчук говорил, что добился того, что Москва частично сняла с Киева санкции, разрешив транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров из Украины.

Михаил Мишустин Виктор Медведчук Украина Владимир Путин Дмитрий Песков

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