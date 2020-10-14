В Госдуме пообещали сирийским врачам российские COVID-вакцины

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил на встрече с сирийскими врачами в Москве, что российские вакцины от COVID-19 в ближайшее время начнут поступать в Сирию.

"Вакцина в недалеком будущем уже будет - как первая, так и вторая - поступать в Сирийскую Арабскую Республику", - сказал Слуцкий в среду. Речь идет о вакцинах Sputnik V и "ЭпиВакКорона".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о готовности России помочь с получением вакцины от коронавирусной инфекции своим ближайшим союзникам.

"Очень много стран заинтересованы в том, чтобы эту вакцину можно было бы применить, использовать для защиты людей. И я уверен, что в первую очередь такая помощь будет оказана нашим ближайшим союзникам", - сказал Толстой.