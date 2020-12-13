Сын Мадуро привился российской вакциной от коронавируса "Sputnik V"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сын венесуэльского президента Николас Мадуро Герра в субботу, 12 декабря, принял участие в третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса "Sputnik V", разработанной российским центром им. Гамалеи, сообщил в твиттере посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

Российский дипломат подчеркнул, что он "был очень горд присутствовать" на испытаниях с участием сына президента Венесуэлы. К своему твиту Мелик-Багдасаров прикрепил фотографии, на которых он изображен вместе с Николасом Мадуро Герра.

??Muy orgulloso por estar presente en el momento cuando recien electo Diputado Nacional Nicolas Maduro Guerra???? participo en la 3a fase de los ensayos clinicos de la primera vacuna???? registrada en el mundo contra el #COVID19, ?? #SputnikV. pic.twitter.com/wr0c7QH00x — EMB?V_Sergio (@EmbSergio) December 12, 2020

В свою очередь сын венесуэльского президента поблагодарил в твиттере "посла (РФ в Венесуэле - ИФ) и всю Россию".

"Да здравствует взаимное братское сотрудничество! Мы всегда будем побеждать!" - добавил он.

Вакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тысяч добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот.