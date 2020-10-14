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Госсовет наделят правом рассмотрения законопроектов до их внесения в Думу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Государственный совет РФ сможет рассматривать законопроекты, включая проекты конституционных законов, перед их внесением в Госдуму, давать рекомендации правительству и субъектам Федерации, следует из текста законопроекта о новом статусе Госсовета.

Госсовет РФ будет наделен полномочиями рассматривать законопроекты федеральных и федеральных конституционных законов по представлению президента перед их внесением в Госдуму, а также выносить рекомендации правительству РФ и регионам по разработке документов стратегического планирования, отмечается в законопроекте, опубликованном в среду в базе законодательной деятельности Госдумы.

Госсовет может "предложить рассмотреть те или иные вопросы", которые, по его мнению, "требуют законодательного регулирования", сказал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. "И тогда эти инициативы смогут внести, например, президент, правительство или палаты Федерального Собрания", - пояснил он.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в комментарии "Интерфаксу" отметил, что "участие Госсовета в обсуждении законопроектов по вопросам, имеющим общегосударственное значение, до их принятия Государственной Думой является действенным механизмов учета региональных интересов в законопроектной деятельности и положительно отразится на качестве принимаемых законов и правоприменительной практики их реализации".

Кроме того, для выполнения возложенных на него функций по обеспечению согласованного взаимодействия органов власти Госсовет сможет вносить предложения президенту РФ по вопросам определения приоритетных направлений и целей социально-экономического развития, государственного строительства, "укрепления основ федерализма и местного самоуправления", создания новых механизмов взаимодействия органов государственной власти.

Отдельно в документе отмечается, что президент РФ при необходимости сможет "возложить на Государственный Совет иные задачи, имеющие важное государственное значение".

Госсовет Госдума

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