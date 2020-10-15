Рабочая группа по Конституции обсудит законопроекты о правительстве и КС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 16 октября обсудит президентские законопроекты о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, к которым поступают поправки, до их второго чтения, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

По его словам, комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки к данным законопроектам, которые ранее на этой неделе были приняты в первом чтении.

"В частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - уточнил сенатор.

Законопроект о Конституционном суде сокращает его состав до 11 судей, дает Совфеду право увольнять любого из судей КС по представлению президента, а самому КС дает право проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом.

Законопроект о правительстве усиливает роль парламента в назначении министров, меняет порядок назначения и отставки премьера и членов кабинета. Представляя эту инициативу, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников подчеркнул, что это не поправки в закон 1997 года, а полностью новый законопроект (№ 1024645-7).

Рабочая группа по поправкам к Конституции была сформирована 15 января, в день, когда президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил обдумать возможность изменить Основной закон. После общероссийского голосования по изменению Конституции Путин попросил группу продолжить работу и отслеживать принятие конституционных законов, которые будут отражать изменения Конституции. При внесении конституционных законопроектов в Думу президент назначает сопредседателей группы Клишаса, Крашенинникова и Талию Хабриеву своими представителями при обсуждении этих инициатив.