Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:33Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Рабочая группа по Конституции обсудит законопроекты о правительстве и КС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию 16 октября обсудит президентские законопроекты о правительстве, Конституционном суде и прокуратуре, к которым поступают поправки, до их второго чтения, сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Изменение Конституции

По его словам, комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки к данным законопроектам, которые ранее на этой неделе были приняты в первом чтении.

"В частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - уточнил сенатор.

Законопроект о Конституционном суде сокращает его состав до 11 судей, дает Совфеду право увольнять любого из судей КС по представлению президента, а самому КС дает право проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом.

Законопроект о правительстве усиливает роль парламента в назначении министров, меняет порядок назначения и отставки премьера и членов кабинета. Представляя эту инициативу, председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников подчеркнул, что это не поправки в закон 1997 года, а полностью новый законопроект (№ 1024645-7).

Рабочая группа по поправкам к Конституции была сформирована 15 января, в день, когда президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил обдумать возможность изменить Основной закон. После общероссийского голосования по изменению Конституции Путин попросил группу продолжить работу и отслеживать принятие конституционных законов, которые будут отражать изменения Конституции. При внесении конституционных законопроектов в Думу президент назначает сопредседателей группы Клишаса, Крашенинникова и Талию Хабриеву своими представителями при обсуждении этих инициатив.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

16
ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Хроника 15 января – 15 октября 2020 годаИзменение Конституции
Совет Федерации Андрей Клишас Павел Крашенинников Конституция Госдума

Новости по теме

Новости

Сбербанк консолидирует 100% Сетелем банка

Нарушителей на электросамокатах стали лишать водительских прав

Пандемия коронавируса

В Карелии выявили рекордный прирост заболеваемости COVID-19

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек

В России коронавирус за сутки выявлен еще у 13 754 человек

Петербург обошел Москву по числу регистрации сделок с льготной ипотекой

Петербург обошел Москву по числу регистрации сделок с льготной ипотекой
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что распространение COVID-19 снизится зимой

Ученые спрогнозировали, что распространение COVID-19 снизится зимой

Россиян хотят освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ с 2021 года

Россиян хотят освободить от комиссии при оплате услуг ЖКХ с 2021 года

Вирус АЧС найден в воронежской колбасе в Великом Новгороде

Вирус АЧС найден в воронежской колбасе в Великом Новгороде

Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

Автомобиль взорвался на окраине ингушской Назрани

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');