Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:22Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Проект закона "О Госсовете РФ" внесен президентом в Думу в среду в составе второго пакета законопроектов для реализации положений обновленной Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Председателем Государственного совета является президент РФ", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он также сообщил, что "членами Госсовета по должности являются: председатель правительства РФ, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, руководитель администрации президента и главы регионов".

Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Законопроектом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, отметил Крашенинников. В проекте закона "впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти", сказал также председатель думского комитета.

"Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства", - сказал он.

В состав Госсовета входят председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах.

В составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента РФ.

Крашенинников отметил, что Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь, для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - сказал Крашенинников.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

Крашенинников напомнил, что Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года.

Госсовет Павел Крашенинников

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 октября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе

Путин выразил Эрдогану беспокойство из-за боевиков в Карабахе
Пандемия коронавируса

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года

Вакцину центра "Вектор" введут в гражданский оборот в январе 2021 года
Навальный попал в больницу

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Путин согласился разрешить 3 украинским предприятиям поставки в Россию

Пандемия коронавируса

Голикова оценила занятость COVID-коек в 76%

Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в стране не требующей локдауна

Пандемия коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Чиновники заверили, что массово переводить школы на удаленку не будут

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');