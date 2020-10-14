Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Проект закона "О Госсовете РФ" внесен президентом в Думу в среду в составе второго пакета законопроектов для реализации положений обновленной Конституции, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Председателем Государственного совета является президент РФ", - сказал Крашенинников журналистам в среду.

Он также сообщил, что "членами Госсовета по должности являются: председатель правительства РФ, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы, руководитель администрации президента и главы регионов".

Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Законопроектом определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа, отметил Крашенинников. В проекте закона "впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти", сказал также председатель думского комитета.

"Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства", - сказал он.

В состав Госсовета входят председатель и члены Госсовета, которые участвуют в его деятельности на общественных началах.

В составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация президента РФ.

Крашенинников отметил, что Госсовет не может дублировать работу других органов власти. "Это орган при президенте, созданный, в первую очередь, для лучшего диалога между уровнями власти при выработке общегосударственных решений", - сказал Крашенинников.

По его словам, "обновленная компетенция Госсовета даст возможность более оперативно реагировать на нужды населения при формировании основных направлений социально-экономического развития страны".

Крашенинников напомнил, что Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет - с сентября 2000 года.